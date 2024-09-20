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Семья в сборе: Кайрат Нуртас показал личные кадры с женой и детьми

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Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас поужинал со своей семьей в ресторане – редкие кадры артист выложил на своей странице в соцсети Instagram, передает NUR.KZ.

Семья Кайрата Нуртаса собралась вместе – в Instagram-сторис исполнитель хита "Ауырмайды жүрек" выложил видео с семейного ужина.

На кадрах Кайрат гордо демонстрирует свою дочь Алау, двух сыновей – Нарула и Хана, тещу, а также супругу – актрису Жулдыз Абдукаримову. Все они, судя по всему, наслаждались компанией друг друга и хорошо проводили время – каждый из них по очереди помахал в камеру.

Накануне мы писали, что Кайрат Нуртас поддержал свою жену на ее спектакле в Атырау – Жулдыз Абдукаримова получила большой букет цветов от супруга прямо на сцене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2163769-semya-v-sbore-kayrat-nurtas-pokazal-lichnye-kadry-s-zhenoy-i-detmi/

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