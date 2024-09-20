Семья в сборе: Кайрат Нуртас показал личные кадры с женой и детьми

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас поужинал со своей семьей в ресторане – редкие кадры артист выложил на своей странице в соцсети Instagram, передает NUR.KZ.

Семья Кайрата Нуртаса собралась вместе – в Instagram-сторис исполнитель хита "Ауырмайды жүрек" выложил видео с семейного ужина.

На кадрах Кайрат гордо демонстрирует свою дочь Алау, двух сыновей – Нарула и Хана, тещу, а также супругу – актрису Жулдыз Абдукаримову. Все они, судя по всему, наслаждались компанией друг друга и хорошо проводили время – каждый из них по очереди помахал в камеру.

Накануне мы писали, что Кайрат Нуртас поддержал свою жену на ее спектакле в Атырау – Жулдыз Абдукаримова получила большой букет цветов от супруга прямо на сцене.