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Кайрат Нуртас приехал на премьеру спектакля Жулдыз Абдукаримовой с букетом (видео)

Опубликовано:

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Кадр из видео: instagram.com/kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас решил поддержать свою супругу, актрису Жулдыз Абдукаримову - он прилетел в Атырау на спектакль с ее участием, передает NUR.KZ.

Происходящее было запечатлено на видео, которое появилось в Instagram-сторис Кайрата - сначала артист собственноручно выбрал большой букет роз, после чего приехал в театр, где наблюдал драматический спектакль с участием своей супруги.

Все это время Нуртас с интересом следил за происходящим на сцене и аплодировал. Когда спектакль завершился, он поднялся на сцену и вручил Жулдыз Абдукаримовой букет под овации публики.

"Все прошло прекрасно! Желаю удачи", - прокомментировал постановку Кайрат после ее завершения.

Неделю назад Кайрат Нуртас лежал под капельницей и показывал, как его сын Нарул ухаживал за ним.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2163237-kayrat-nurtas-priehal-na-premeru-spektaklya-zhuldyz-abdukarimovoy-s-buketom-video/

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