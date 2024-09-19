Кайрат Нуртас приехал на премьеру спектакля Жулдыз Абдукаримовой с букетом (видео)
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Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас решил поддержать свою супругу, актрису Жулдыз Абдукаримову - он прилетел в Атырау на спектакль с ее участием, передает NUR.KZ.
Происходящее было запечатлено на видео, которое появилось в Instagram-сторис Кайрата - сначала артист собственноручно выбрал большой букет роз, после чего приехал в театр, где наблюдал драматический спектакль с участием своей супруги.
Все это время Нуртас с интересом следил за происходящим на сцене и аплодировал. Когда спектакль завершился, он поднялся на сцену и вручил Жулдыз Абдукаримовой букет под овации публики.
"Все прошло прекрасно! Желаю удачи", - прокомментировал постановку Кайрат после ее завершения.
Неделю назад Кайрат Нуртас лежал под капельницей и показывал, как его сын Нарул ухаживал за ним.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2163237-kayrat-nurtas-priehal-na-premeru-spektaklya-zhuldyz-abdukarimovoy-s-buketom-video/