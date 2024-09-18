Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Страшно, как в первый раз": Лолита сообщила о возращении на сцену после "голой" вечеринки

Опубликовано:

Лолита Милявская
Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Популярная певица Лолита Милявская объявила о возобновлении гастрольной деятельности - исполнительница вернулась на сцену после участия в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой, передает NUR.KZ.

Первым пунктом назначения Лолиты стала Анапа - туда она отправилась на поезде. По словам певицы, поездка займет почти сутки, однако она рада вернуться на сцену.

"Никогда не красила губы в поезд и с утра. Собираясь в этот первый тур после большого перерыва, так нервничала, что это произошло машинально. Складывала концертную косметику, находила помады, высохшие туши, разбитые румяна, и все это, прежде чем пустить в мусорное ведро, на себя.

Я соскучилась по сольным концертам. Мне опять страшно, как в первый раз. До встречи", - написала Милявская.

Напомним, в декабре прошлого года блогерша Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с участием звезд шоу-бизнеса. Дресс-код был "голый" - все гости пришли в полупрозрачных нарядах. Одной из участниц тусовки стала Лолита.

Позже в интервью Милявская рассказала, что столкнулась с отменой своих концертов. Певица выпускала обращение, в котором сказала, что она и другие участники "шли на арт-выставку, на арт-объект". По словам Милявской, ее также "вырезают из эфиров".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2163031-strashno-kak-v-pervyy-raz-lolita-soobshchila-o-vozrashchenii-na-scenu-posle-goloy-vecherinki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie