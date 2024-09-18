"Страшно, как в первый раз": Лолита сообщила о возращении на сцену после "голой" вечеринки

Популярная певица Лолита Милявская объявила о возобновлении гастрольной деятельности - исполнительница вернулась на сцену после участия в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой, передает NUR.KZ.

Первым пунктом назначения Лолиты стала Анапа - туда она отправилась на поезде. По словам певицы, поездка займет почти сутки, однако она рада вернуться на сцену.

"Никогда не красила губы в поезд и с утра. Собираясь в этот первый тур после большого перерыва, так нервничала, что это произошло машинально. Складывала концертную косметику, находила помады, высохшие туши, разбитые румяна, и все это, прежде чем пустить в мусорное ведро, на себя.

Я соскучилась по сольным концертам. Мне опять страшно, как в первый раз. До встречи", - написала Милявская.

Напомним, в декабре прошлого года блогерша Настя Ивлеева провела закрытую вечеринку с участием звезд шоу-бизнеса. Дресс-код был "голый" - все гости пришли в полупрозрачных нарядах. Одной из участниц тусовки стала Лолита.

Позже в интервью Милявская рассказала, что столкнулась с отменой своих концертов. Певица выпускала обращение, в котором сказала, что она и другие участники "шли на арт-выставку, на арт-объект". По словам Милявской, ее также "вырезают из эфиров".