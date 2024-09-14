Фанаты убрали за собой мусор после концерта Димаша Кудайбергена в Астане (видео)

13 сентября в Астане прошел концерт известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Фанаты исполнителя убрали за собой мусор, передает NUR.KZ.

"Восхитили Казнет: столичные фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор", - говорится в подписи к видео, которое было опубликовано на официальной странице акимата Астаны в Instagram.

В ведомстве добавили, что подобные акции чистоты стали в столице доброй традицией, объединяющей неравнодушных жителей, болеющих за уют и комфорт в родном городе.

"Среди зрителей было много иностранных гостей, которые восхитились активностью столичных жителей и их осознанным отношением к своему городу. К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и неравнодушные граждане, которые пришли на концерт", - добавили в акимате.

Напомним, в июле этого года стало известно, что Димаш Кудайберген выступит 13 сентября в столице Казахстана с концертным шоу "Stranger" в рамках Всемирных игр кочевников. Говоря о предстоящем событии, певец подчеркнул, что оно будет отличаться от других.

Так как билеты на первый концерт были быстро распроданы, Димаш Кудайберген сообщил, что даст второй сольный концерт в Астане, который пройдет 14 сентября.

На днях в столичном акимате напомнили, что 13 и 14 сентября на стадионе "Астана Арена" выступит Димаш Кудайберген. При этом для удобства зрителей до места проведения концертов будут организованы специальные автобусы. Въезд на личном транспорте будет запрещен. Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на концерт.