"Это будет хит": исполнитель песни про ландыши выпустит сразу два новых клипа

Казахстанский певец Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, порадовал новостью о грядущих музыкальных премьерах - фанаты в ожидании новых хитов оставили восторженные отклики, передает NUR.KZ.

После недавней публикации Жандаурена Аблаева в соцсети его поклонники предположили, что их ждет новая музыкальная композиция от артиста. Они оказались правы, однако ему нашлось чем удивить аудиторию.

В своем Instagram-аккаунте исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" опубликовал отрывок нового музыкального видео. Причем для фанатов уральского артиста это не единственная хорошая новость - как рассказал сам Jazzdauren, он готовит сразу две премьеры.

"Скоро порадуем вас двумя клипами! Это маленький отрывок из клипа. Сам жду с нетерпением", - подписал публикацию Аблаев.

"Красавчик, успехов! Как клип называется?", "Это будет хит", "Ждем с нетерпением", "А что за песня?", "Круто! Ждем", - написали заинтригованные поклонники.

Самый свежий на сегодняшний день трек в исполнении Jazzdauren вышел примерно месяц назад - песня "Первая любовь" получила восторженные отклики в Сети.