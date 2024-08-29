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"Еще одна песня или клип?": исполнитель хита про ландыши заинтриговал фанатов

Опубликовано:

Жандаурен Аблаев (Jazzdauren)
Жандаурен Аблаев (Jazzdauren). Фото: instagram.com/jazzdauren

Казахстанский певец из Уральска Жандаурен Аблаев, известный под псевдонимом Jazzdauren, опубликовал загадочный пост в соцсети Instagram, который обсудили его фанаты, передает NUR.KZ.

Аблаев запечатлелся на фоне гор в белом костюме - снимок появился на странице артиста в соцсети. Jazzdauren заинтриговал слушателей подписью к публикации.

"Скоро..." - многозначительно написал Жандаурен. Чего именно ждать поклонникам, исполнитель хита "Дарите женщинам цветы" не уточнил.

Фанаты начали строить свои догадки и теории, а также не поскупились на комплименты.

"Еще песня или клип?", "Шикарен", "Ты - наша звездочка", "Красавчик", "Пусть твоя дорога всегда будет открыта", "Ждем", - написали они в комментариях под постом.

Не так давно Жандаурен Аблаев спел для прохожих в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2155057-eshche-odna-pesnya-ili-klip-ispolnitel-hita-pro-landyshi-zaintrigoval-fanatov/

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