"Где же вы были раньше?": новый трек исполнителя хита про ландыша расхвалили в Сети

Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, выпустил новую песню "Первая любовь". За выходные трек прослушали более 175 тысяч раз - он получил положительные отзывы, передает NUR.KZ.

"Трек в сети!" - так Jazzdauren объявил о выходе новой песни "Первая любовь". Привычный ретро-стиль погрузил слушателей в ностальгию.

На YouTube трек собрал более 175 тысяч прослушиваний за минувшие выходные.

Артист также выложил новое фото в соцсети - на Жандаурене была белая рубашка, а в руках он держал небольшой букет белых хризантем.

Под публикацией пользователи Сети поспешили расхвалить новую музыкальную работу певца из Уральска.

"Песни простые, красивые и добрые. Хорошее воспитание у Жандаурена, понимает, что любовь надо заслужить терпением и уважением", "От этого человека исходит позитив и доброта", "Восхитительный парень и все ваши песни", "Хит за хитом, молодец", "Сколько добра и счастья в тебе, в твоих песнях", "Где же Вы были раньше?" - написали слушатели в комментариях.

Недавно Аблаев рассказал, кто пишет ему песни.