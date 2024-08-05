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"Где же вы были раньше?": новый трек исполнителя хита про ландыша расхвалили в Сети

Опубликовано:

Жандаурен Аблаев (Jazzdauren)
Жандаурен Аблаев (Jazzdauren). Фото: instagram.com/jazzdauren

Жандаурен Аблаев, более известный как Jazzdauren, выпустил новую песню "Первая любовь". За выходные трек прослушали более 175 тысяч раз - он получил положительные отзывы, передает NUR.KZ.

"Трек в сети!" - так Jazzdauren объявил о выходе новой песни "Первая любовь". Привычный ретро-стиль погрузил слушателей в ностальгию.

На YouTube трек собрал более 175 тысяч прослушиваний за минувшие выходные.

Артист также выложил новое фото в соцсети - на Жандаурене была белая рубашка, а в руках он держал небольшой букет белых хризантем.

Под публикацией пользователи Сети поспешили расхвалить новую музыкальную работу певца из Уральска.

"Песни простые, красивые и добрые. Хорошее воспитание у Жандаурена, понимает, что любовь надо заслужить терпением и уважением", "От этого человека исходит позитив и доброта", "Восхитительный парень и все ваши песни", "Хит за хитом, молодец", "Сколько добра и счастья в тебе, в твоих песнях", "Где же Вы были раньше?" - написали слушатели в комментариях.

Недавно Аблаев рассказал, кто пишет ему песни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2144469-gde-zhe-vy-byli-ranshe-novyy-trek-ispolnitelya-hita-pro-landysha-rashvalili-v-seti/

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