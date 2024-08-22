Димаш Кудайберген даст два концерта в Европе

Народный артист Казахстана объявил, что выступит в Чехии и Германии с сольными концертами в ноябре этого года. Димаш Кудайберген опубликовал видеообращение к поклонникам в Instagram, передает NUR.KZ.

В своем обращении Димаш поприветствовал фанатов и поблагодарил их за любовь и поддержку. Он также объявил даты своих европейских шоу - в конце ноября казахстанский артист выступит в Чехии и Германии.

"Дорогой друг, позволь мне пригласить тебя на мои концерты в Европе в ноябре. Я жду с нетерпением нашей встречи там! 22 ноября - Прага, 24 ноября - Дюссельдорф", - подписал пост Кудайберген.

Отметим, в рамках V Всемирных игр кочевников Димаш даст сразу два сольных концерта в Астане - 13 и 14 сентября.

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