Галкин прокомментировал слухи о концерте Пугачевой в России

Популярный шоумен Максим Галкин прокомментировал слухи о том, что его супруга, певица Алла Пугачева, планирует вернуться в Россию и дать концерт, передает NUR.KZ.

Максим Галкин опубликовал в соцсети скриншот новости о том, что Алла Пугачева якобы хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. По сообщениям информ-агентства, которое ссылается на продюсера Сергея Дворцова, ради этого она вернется на родину, чтобы договориться, а также "решить вопрос с иноагентством Галкина".

Шоумен и супруг Примадонны полностью опроверг появившуюся в Сети информацию.

"Фейк. Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?" - гласит сообщение Галкина.

Сторис Максима Галкина. Скрин: instagram.com/maxgalkinru

Отметим, знаменитая пара покинула Россию в 2022 году и сейчас проживают в Израиле.

Недавно Максим Галкин восхитил совместным фото с Аллой Пугачевой и их подросшими детьми.