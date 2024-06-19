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"Хорошеете с годами": Галкин восхитил семейным фото с Пугачевой и подросшими детьми

Опубликовано:

Максим Галкин и Алла Пугачева позируют в Латвии
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Популярный юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте новую фотографию с супругой Аллой Пугачевой и их детьми - Елизаветой и Гарри, передает NUR.KZ.

Максим Галкин отпраздновал 48-й день рождения в семейном кругу. Юморист показал поклонникам фотографию с семейного ужина: вокруг именинного торта собрались самые близкие члены его семьи - знаменитая жена и дети.

На Галкине, Пугачевой и их детях были надеты аутфиты в светлых оттенках, а сами они широко улыбались на камеру.

Публикацию Галкин подписал не словами, а эмодзи в форме солнца.

"Красивая семья! И внешне, и внутренне", "С днем рождения, хороший человек! Здоровья Вам и всем, кого любите! Спасибо за совесть!", "У мамы с дочкой одна улыбка", "Вот оно, счастье", "Максим, Алла, как вы хорошеете с годами! Прекрасная семья", - написали фанаты в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2120082-horosheete-s-godami-galkin-voshitil-semeynym-foto-s-pugachevoy-i-podrosshimi-detmi/

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