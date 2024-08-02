"Рад, что мою работу оценили": новый глава "Казахфильма" высказался о своем назначении

И.о. президента "Казахфильма" Айдар Омаров впервые прокомментировал назначение на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ. Он заявил, что открыт для киносообщества.

Накануне стало известно о том, что временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии будет Айдар Омаров.

"Для меня это большая честь, как бы пафосно ни звучало, я рад, что мою работу на позиции вице-президента по производству оценили таким доверием со стороны Министерства. В свою очередь хочу сказать, что я открыт для киносообщества! Если у вас есть предложения по развитию отрасли, мы можем в открытую и напрямую обсуждать любые здравые идеи", - написал Омаров.

Ранее стало известно, что Азамат Сатыбалды покинул должность президента АО "Казахфильм". Он был назначен президентом "Казахфильма" в конце июля 2023 года.

"Я сейчас в Китае, получил приглашение на один проект. Участие в нем займет некоторое время. Поэтому я принял решение уйти с "Казахфильма", - заявил он журналистам.

1 августа пресс-служба Министерства культуры и информации РК сообщила, что временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии будет Айдар Омаров.

"Министерство культуры и информации Республики Казахстан сообщает, что на сегодняшний день Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова продолжает работать в штатном режиме", - добавили в министерстве.

Отметим, в середине июля сотрудники АО "Казахфильм" собрались и требовали выхода на разговор своего начальника. Как утверждают сами работники киностудии, причина - в невыплате зарплаты.

Руководство "Казахфильма" отмечало, что оплата аниматорам состояла из двух частей - оклада и гонорара. Зарплату творческой группе давали исправно. А вот дополнительные деньги действительно выплатить пока не могут, поскольку заказчик отказался от фильма. И на него подали в суд.