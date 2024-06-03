Исполнитель хита про ландыши анонсировал выход нового трека
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Казахстанский певец из Уральска Жандаурен Аблаев, известный как Jazzdauren, анонсировал выход новой песни, чем очень обрадовал подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.
Песня "Дарите женщинам цветы" в исполнении Jazzdauren взорвала музыкальные чарты. Не менее популярными стали и его другие песни, а на подходе - новая.
"Песни на кассете". Дата выхода 07.06.24", - подписал Жандаурен, продемонстрировав отрывок нового трека.
Фанаты молодого артиста вновь окунулись в ностальгию и вспомнили молодость.
"Наша молодость, суперкрасавчик. Вот бы вернутся в те года, когда мы были молодыми. Все песни супер", "Казахский Шатунов", "Классный голос, песня шикарная! Спасибо тебе за такие песни!", "Одна песня лучше другой, супер", "Молодец! Цепляет сразу! Харизма, талант, движения - все есть, браво!" - отреагировали в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2111163-ispolnitel-hita-pro-landyshi-anonsiroval-vyhod-novogo-treka/