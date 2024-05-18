"Подумала, Шатунов а оказывается, наш": треки казахстанского исполнителя бьют рекорды

Песня про ландыши певца из Уральска Жандаурена Аблаева (Jazzdauren) взорвала чарты и за два месяца уже набрала свыше 33 млн просмотров на Youtube-канале, передает NUR.KZ.

Одна из песен Жандаурена Аблаева из Уральска, более известного как Jazzdauren, стала настоящим хитом. Песня "Дарите женщинам цветы", опубликованная в начале марта на Youtube-канале лейбла DDRECORDS, к этому дню набрала уже свыше 33 миллионов просмотров и почти 10 тысяч комментариев.

Казахстанского исполнителя слушатели сравнивают с российским певцом Юрием Шатуновым, проводя параллель между сходством стиля их песен.

"Шедевр, а не песня. В стиле моего любимки Юрки Шатунова, ну или Modern Talking. Еду в метро или трамвае и этот премиум-хит ставлю заново и заново, и так весь день сегодня… Вот что это? Да, это привет от Юрки наверное оттуда… Слушаю саму музыку и я, взрослый парень, млею", "Новосибирск с тобой, брат ! Очень похож на Шатунова! Молодец! Двигайся дальше, у тебя огромные перспективы на будущее", "Когда в первый раз услышала эту песню из отрывков в инсте, подумала Шатунов поет — так похож голос, а оказывается наш Қазақ. Супер песня", "Это лучшее, что я услышала после песни Юры "Белые розы". Жандаурен! Вы- молодец и умница!", "Стиль Юры Шатунова продолжает жить. Очень красиво. Рад, что у нас в Казахстане есть такие изумруды", — пишут комментаторы под видео.

Многие казахстанцы в Instagram под постами исполнителя удивляются, что слышали песню, но никак не подозревали, что трек — отечественный.

"Ого! 100 раз слышала в рилсах, но не знала, что это наш. Классно!", "Ух ты, а я и не знала! Сколько талантов у нас! Молодец Жандаурен!", "Честно, сейчас узнал, круто, алга!", "С 8 марта слушаю его песню про ландыши, розы и пионы. Сейчас слушаю другие его песни, на казахском тоже классно поет", — делятся фолловеры.

Пока слушатели продолжают восхищаться песней "Дарите женщинам цветы", Jazzdauren уже выпустил пару новых песен — "Адамға адам керек!" и "Одноклассники". Они, к слову, с не меньшей скоростью набирают популярность.

Премьера песни "Одноклассники" состоялась 14 мая. В комментариях под новым видео многие фолловеры отмечают, что у Жандаурена простые, но такие близкие простому народу песни и клипы. Поэтому они и набирают популярность.

"У каждого времени свои песни, свои герои и своя весна! Я думаю, Даурен запомнится своими песнями именно выпускникам этого года! Молодец! Так держать", "Идеальная песня и для празднований будущего выпускного, и для настроения по прошлому. Спасибо за этот трек!", "Супер песня, вспоминаешь школьные годы", "Мы еще ландыши и ромашки поем, а ты 11А", "Таких добрых песен всегда мало", — отмечается в комментариях.

Песня 4 дня назад также опубликована на Youtube-канале и уже набрала свыше ста тысяч просмотров.

Следом, 17 мая, состоялась премьера песни на казахском языке - "Адамға адам керек".