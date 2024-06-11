"Если бы не ORDA, я бы не был артистом": Али Окапов рассказал о любви к казахстанской группе

Казахстанский исполнитель Али Окапов опубликовал пост после концерта группы ORDA, в котором выразил признательность за вдохновение и рассказал о любви к их творчеству, передает NUR.KZ.

Исполнитель хита "Биле" посетил концерт "Орды" с супругой Акерке Буркитбай. На солистов группы они наткнулись совершенно случайно.

"После концерта попили чаю, обсудили происходящее и пошли пешком в сторону дома, как вдруг навстречу нам - главные герои вечера, которые тоже идут по домам. Мы поделились с ними эмоциями и поблагодарили", - рассказал Окапов.

Для Али это уже третий концерт группы - в 2009 он пошел на него ребенком, в 2012 - студентом, а сейчас - в статусе отца. Все эти годы он пронес в себе любовь к творческому коллективу.

"Всегда останусь фанатом. Я вырос на их песнях. С 15 лет учился у них, а теперь мы коллеги! Короче говоря, если бы не ORDA, Али был бы другим артистом. Или не был бы им вовсе. Поэтому спасибо, ORDA! С возвращением", - заключил казахстанский певец, опубликовав фото и видео с концерта.

Накануне Али Окапов удивил Казнет совместным фото с Кайратом Нуртасом 10-летней давности.