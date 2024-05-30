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"Великолепные голоса": Димаш Кудайберген официально выпустил дуэт с Пласидо Доминго

Опубликовано:

Димаш Кудайберген и Пласидо Доминго
Димаш Кудайберген и Пласидо Доминго. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген в своем Instagram-аккаунте объявил об официальном выходе его дуэта с Пласидо Доминго на стриминговых сервисах, передает NUR.KZ.

В соцсети артист опубликовал отрывок совместного выступления и рассказал, что теперь запись можно послушать в аудио-формате онлайн.

"Друзья! Сегодня на всех музыкальных платформах вышел наш дуэт с великим маэстро Пласидо Доминго. Знаменитый дуэт Надира и Зурги “Au fond du temple saint” из оперы Жоржа Бизе “Ловцы жемчуга” мы исполнили на проекте в Будапеште, где были членами жюри замечательного конкурса молодых талантов Virtuosos V4+", - написал Кудайберген.

Поклонники с радостью восприняли новость о музыкальной премьере артистов.

"Фантастический дуэт! Сердечные поздравления!", "Спасибо за еще одно превосходное выступление", "Прекрасно! Великолепные голоса, замечательный дуэт", "Пересматриваю и переслушиваю постоянно с огромным удовольствием", - написали фанаты в комментариях.

Совместное выступление Кудайбергена и Доминго появилось в сети в январе этого года. Ранее мы писали, что народный артист Казахстана надел на маэстро чапан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2109615-velikolepnye-golosa-dimash-kudaybergen-oficialno-vypustil-duet-s-plasido-domingo/

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