"Та самая Глюк'oZa": Фадеев перезапустил проект без Ионовой после скандала с "голой вечеринкой"

Глюк'oZa возвращается - Максим Фадеев выпустил первую песню обновленного проекта, голосом которого раньше была Наталья Ионова. Последняя, к слову, тоже представила новый трек, передает NUR.KZ.

"Глюк'oZa" вернулась в качестве группы, но с другим голосом - Максим Фадеев, как и обещал в декабре прошлого года, перезапустил проект, но без участия Натальи Ионовой. Он "отменил" ее для себя после того, как она стала участницей злополучной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

"Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта - прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях", - говорил тогда продюсер.

Кто стал новой солисткой проекта, пока не сообщается, однако, сегодня вышла новая старая песня под названием "Мыши". Презентуя композицию на суд общественности, Максим Фадеев написал, что это "та самая Глюк'oZa".

Наталья Ионова до сих пор никак не комментировала перезапуск "Глюк'oZы" - она сама выступает под псевдонимом Глюкоза. К слову, и у нее вышел новый трек.

"Выпустила новую песню для ваших хулиганских рилс", - написала Глюкоза, презентуя песню "Хулиганка".

Что касается новой Глюк'oZы - Максим Фадеев обещал поделиться деталями в скором будущем.