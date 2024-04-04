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"Это будет биографический фильм": Торегали Тореали собирается снять новое кино

Опубликовано:

Певец и автор песен Торегали Тореали
Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали решил снять автобиографический фильм. Об этом он рассказал в программе Revue News. Он уверен, что людям будет интересно узнать, какие события происходили в его жизни, передает NUR.KZ.

Торегали поведал, что не собирается покидать сферу кино.

"Это сейчас я занимаюсь только музыкой, но основная моя профессия - актер. Поэтому сниматься в кино, играть в спектаклях - все это в рамках моей специальности.

Даст Бог, скоро планируем снова снять кино. Об этом я еще сообщу заранее. Скорее всего это будет комедия, у нас любят комедии. Играть тоже буду сам.

Я думаю, что людям будет интересно узнать о тех случаях, что были в моей жизни. Это будет биографический фильм", - рассказал Торегали Тореали.

Отметим, что в фильме "Ұлы дала комедиясы", вышедшем на большие экраны в 2018 году, Торегали Тореали также играл самого себя.

Недавно певец показал всю семью на редком фото. Он также поделился трогательным видео ко дню рождения сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2078924-eto-budet-biograficheskiy-film-toregali-toreali-sobiraetsya-snyat-novoe-kino/

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