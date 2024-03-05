Торегали Тореали показал троих детей в трогательном видео ко дню рождения сына
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Торенур, младший сын певца Торегали Тореали, отпраздновал свой день рождения. В честь этого события знаменитый папа опубликовал видео, на котором показал троих детей, передает NUR.KZ.
Торенуру Тореали, четвертому ребенку и первому сыну Торегали Тореали, исполнилось пять лет. Знаменитый папа показал в Instagram теплое видео, на котором видно, как мальчик задул свечи на именинном торте. Рядом с ним стояли его старшие сестры, которые радовались за братишку и воскликнули, когда в комнате, словно из ниоткуда, появилась масса конфетти.
Знаменитый отец поздравил сына в стихотворной форме на казахском языке.
Публикация собрала более 25 тысяч "лайков" и около семи сотен комментариев с поздравлениями от поклонников музыканта.
"Пусть Торенур вырастет честным и благоразумным мальчиком", "Поздравляю Торенура с днем рождения и желаю ему светлого будущего", "Копия папы! Мои поздравления", - поздравили мальчика казахстанцы.
Накануне мы писали о творчестве Торегали Тореали и об интересных фактах из жизни артиста.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064624-toregali-toreali-pokazal-troih-detey-v-trogatelnom-video-ko-dnyu-rozhdeniya-syna/