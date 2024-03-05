Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Торегали Тореали показал троих детей в трогательном видео ко дню рождения сына

Опубликовано:

Певец и автор песен Торегали Тореали
Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Торенур, младший сын певца Торегали Тореали, отпраздновал свой день рождения. В честь этого события знаменитый папа опубликовал видео, на котором показал троих детей, передает NUR.KZ.

Торенуру Тореали, четвертому ребенку и первому сыну Торегали Тореали, исполнилось пять лет. Знаменитый папа показал в Instagram теплое видео, на котором видно, как мальчик задул свечи на именинном торте. Рядом с ним стояли его старшие сестры, которые радовались за братишку и воскликнули, когда в комнате, словно из ниоткуда, появилась масса конфетти.

Знаменитый отец поздравил сына в стихотворной форме на казахском языке.

Публикация собрала более 25 тысяч "лайков" и около семи сотен комментариев с поздравлениями от поклонников музыканта.

"Пусть Торенур вырастет честным и благоразумным мальчиком", "Поздравляю Торенура с днем рождения и желаю ему светлого будущего", "Копия папы! Мои поздравления", - поздравили мальчика казахстанцы.

Накануне мы писали о творчестве Торегали Тореали и об интересных фактах из жизни артиста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064624-toregali-toreali-pokazal-troih-detey-v-trogatelnom-video-ko-dnyu-rozhdeniya-syna/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.