Торегали Тореали показал троих детей в трогательном видео ко дню рождения сына

Торенур, младший сын певца Торегали Тореали, отпраздновал свой день рождения. В честь этого события знаменитый папа опубликовал видео, на котором показал троих детей, передает NUR.KZ.

Торенуру Тореали, четвертому ребенку и первому сыну Торегали Тореали, исполнилось пять лет. Знаменитый папа показал в Instagram теплое видео, на котором видно, как мальчик задул свечи на именинном торте. Рядом с ним стояли его старшие сестры, которые радовались за братишку и воскликнули, когда в комнате, словно из ниоткуда, появилась масса конфетти.

Знаменитый отец поздравил сына в стихотворной форме на казахском языке.

Публикация собрала более 25 тысяч "лайков" и около семи сотен комментариев с поздравлениями от поклонников музыканта.

"Пусть Торенур вырастет честным и благоразумным мальчиком", "Поздравляю Торенура с днем рождения и желаю ему светлого будущего", "Копия папы! Мои поздравления", - поздравили мальчика казахстанцы.

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