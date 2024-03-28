"Младший сын похож на бабушку": Торегали Тореали собрал всю семью на редком общем фото

Торегали Тореали запечатлелся с родителями, женой и детьми в казахских национальных костюмах на фоне юрты - редкое семейное фото певец выложил в Instagram, передает NUR.KZ.

Семью Торегали Тореали нечасто можно увидеть на одном фото - однако, сегодня у поклонников творчества артиста появилась такая возможность. Певец, его супруга и пятеро детей, а также родители сфотографировались на фоне живописной природы и казахской юрты в национальных одеяниях.

Фотографию Торегали подписал стихами на казахском языке - так артист поздравил свою аудиторию с праздником Наурыз и священным для мусульман месяцем Рамазан.

Поклонники тотчас принялись обсуждать яркий снимок в комментариях.

"Младший сын так похож на свою бабушку", "Отлично! Пусть Всевышний убережет от бед", "Желаю прибавления в семействе", "Пусть все пожелания сбудутся, Тореш", "Какая прекрасная семья", - написали фанаты.

В день рождения сына Нурторе Торегали Тореали показал трогательное видео с тремя детьми.