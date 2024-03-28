"Младший сын похож на бабушку": Торегали Тореали собрал всю семью на редком общем фото
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Торегали Тореали запечатлелся с родителями, женой и детьми в казахских национальных костюмах на фоне юрты - редкое семейное фото певец выложил в Instagram, передает NUR.KZ.
Семью Торегали Тореали нечасто можно увидеть на одном фото - однако, сегодня у поклонников творчества артиста появилась такая возможность. Певец, его супруга и пятеро детей, а также родители сфотографировались на фоне живописной природы и казахской юрты в национальных одеяниях.
Фотографию Торегали подписал стихами на казахском языке - так артист поздравил свою аудиторию с праздником Наурыз и священным для мусульман месяцем Рамазан.
Поклонники тотчас принялись обсуждать яркий снимок в комментариях.
"Младший сын так похож на свою бабушку", "Отлично! Пусть Всевышний убережет от бед", "Желаю прибавления в семействе", "Пусть все пожелания сбудутся, Тореш", "Какая прекрасная семья", - написали фанаты.
В день рождения сына Нурторе Торегали Тореали показал трогательное видео с тремя детьми.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2074890-mladshiy-syn-pohozh-na-babushku-toregali-toreali-sobral-vsyu-semyu-na-redkom-obschem-foto/