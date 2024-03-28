Top.Mail.Ru
Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Младший сын похож на бабушку": Торегали Тореали собрал всю семью на редком общем фото

Опубликовано:

Торегали Тореали с семьей
Торегали Тореали с семьей. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Торегали Тореали запечатлелся с родителями, женой и детьми в казахских национальных костюмах на фоне юрты - редкое семейное фото певец выложил в Instagram, передает NUR.KZ.

Семью Торегали Тореали нечасто можно увидеть на одном фото - однако, сегодня у поклонников творчества артиста появилась такая возможность. Певец, его супруга и пятеро детей, а также родители сфотографировались на фоне живописной природы и казахской юрты в национальных одеяниях.

Фотографию Торегали подписал стихами на казахском языке - так артист поздравил свою аудиторию с праздником Наурыз и священным для мусульман месяцем Рамазан.

Поклонники тотчас принялись обсуждать яркий снимок в комментариях.

"Младший сын так похож на свою бабушку", "Отлично! Пусть Всевышний убережет от бед", "Желаю прибавления в семействе", "Пусть все пожелания сбудутся, Тореш", "Какая прекрасная семья", - написали фанаты.

В день рождения сына Нурторе Торегали Тореали показал трогательное видео с тремя детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2074890-mladshiy-syn-pohozh-na-babushku-toregali-toreali-sobral-vsyu-semyu-na-redkom-obschem-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.