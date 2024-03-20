Димаш Кудайберген выступит в Алматы на Наурыз
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Димаш Кудайберген возвращается в Казахстан - народный артист обрадовал алматинских поклонников новостью об открытом выступлении в южной столице на Наурыз, передает NUR.KZ.
Неделю назад фанаты творчества Димаша Кудайбергена обсуждали его приезд в Южную Корею. Сегодня народный артист Казахстана опубликовал селфи в Instagram-сторис и сообщил, что покидает Сеул и скоро прибудет в Алматы - причем повод для возвращения в Казахстан особенный.
"Мы едем в аэропорт. Спасибо Сеулу за гостеприимство. Лечу в Алматы праздновать Наурыз с земляками 21 марта на площади "Астана", - сообщил артист.
Недавно Димаш Кудайберген подарил чапан всемирно известному оперному певцу Пласидо Доминго. Также артист представил отрывок нового "гангстерского" клипа и сообщил, что премьера состоится совсем скоро.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2071281-dimash-kudaybergen-vystupit-v-almaty-na-nauryz/