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"Нас ждет поцелуй?": отрывок "гангстерского" клипа Димаша заинтриговал фанатов (видео)

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген готовит к выходу новый музыкальный клип под названием "Smoke" - тизер грядущего видео народный артист Казахстана опубликовал в Instagram, передает NUR.KZ.

С момента выхода последнего клипа Димаша Кудайбергена на песню "When I've Got You" прошло всего пара недель - в видео артист перевоплотился в вампира. Образ плохого парня он, судя по всему, намерен перенести и в следующий музыкальный клип.

Гангстеры, ружья, красивая девушка и Димаш в розовом костюме - народный артист готовит неожиданную видеопремьеру. Песня получила название "Smoke". Короткий отрывок Кудайберген опубликовал в Instagram.

"Сюрприз! Давайте не будем расслабляться, ведь новое музыкальное видео выйдет совсем скоро", - подписал публикацию Димаш.

Изумленные фанаты разобрали тизер буквально по кадрам и заметили много интересных деталей.

"В этом клипе будет поцелуй? Держитесь", "Ай-яй-яй, я до сих пор не насмотрелась "When I've Got You, а теперь нас ждет это", "Пламя, одним словом, огонь", "По-моему, нас ждет поцелуй! Как интересно", "Ваши видео - настоящие фильмы, Вы такой хороший актер", "С огромным нетерпением ждем очередное крышесносное видео на классную песню", - написали довольные поклонники.

Сегодня Димаш Кудайберген опубликовал свежее фото из столицы Южной Кореи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2067771-nas-zhdet-potseluy-otryvok-gangsterskogo-klipa-dimasha-zaintrigoval-fanatov-video/

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