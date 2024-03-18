Али Окапов посвятил песню ушедшему отцу в день его рождения (видео)

Казахстанский певец Али Окапов представил "Посвящение отцу" - песню с таким названием артист выпустил в день рождения дирижера и преподавателя Таскына Окапова, передает NUR.KZ.

Своего отца Таскына Окапова маленький Али потерял в девятилетнем возрасте - недавно в интервью Динаре Сатжан мать певца, Роза Рымбаева, рассказала, как пережила утрату, оставшись беременной вторым ребенком и с Али на руках.

Окапов-младший по-прежнему чтит память папы, и в день его рождения выпустил трогательную песню под названием "Посвящение отцу" - отрывок Али опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"С днем рождения, папа", - написал артист.

В комментариях Окапов получил большую поддержку от поклонников своего творчества.

"Красивая композиция: и музыка, и слова, и вокал. Очень душевная. Молодцы! С днем рождения Вашего Папу и светлая память всем папам на земле", "Пусть земля ему будет пухом", "Как трогательно. Как символично!", "С днем рождения папу", - написали фанаты.

Отметим, Али Окапов воспитывает собственного ребенка с певицей Акерке Буркитбай - малышу недавно исполнился годик.