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RaiM показал реакцию американских казахов на трек Ерке Есмахан (видео)

Опубликовано:

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, поделился архивом с прошлогодних гастролей в США. На одном из концертов прозвучал один из главных хитов Ерке Есмахан, передает NUR.KZ.

Как написала супруга музыканта Ерке Есмахан, пост в Instagram Райымбек выложил на радостях после покупки виллы в Алматы. RaiM показал архивы из поездки на гастроли в Америку, которые прошли в 2023 году. На фотографиях можно увидеть разные фотографии артиста в Нью-Йорке.

В карусели также есть видео, снятое на одном из концертов - RaiM включил один из самых известных хитов супруги - "Қайда". Собравшиеся на музыкальный вечер земляки, проживающие в Штатах, с улыбками на лицах, как один, подпевали всем известные слова (четвертый слайд в карусели - прим. ред.).

"Тот, кого искала Ерке, оказывается, был в Америке" (отсылка к тексту песни - прим. ред.), "У них все взаимно, именно это мне и нравится в них", "Поздравляю с покупкой дома!", "Красавчик, из Уральска в США", "Круто", - написали подписчики в комментариях под публикацией.

Пару недель назад RaiM представил снимки из первой за долгое время профессиональной фотосессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2064635-raim-pokazal-reaktsiyu-amerikanskih-kazahov-na-trek-erke-esmahan-video/

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