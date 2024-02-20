"Тяжелый люкс": RaiM показал кадры с первой за долгое время фотосессии

В Казнете активно обсуждают новую фотосессию музыканта Райымбека Бактыгереева, выступающего под псевдонимом RaiM. Супруг Ерке Есмахан позировал в брендовом костюме, передает NUR.KZ.

В последнее время RaiM не баловал поклонников своего творчества профессиональными фотографиями. В своем Instagram-аккаунте артист в основном публиковал личные кадры с супругой Ерке Есмахан и детьми.

Однако, сейчас Бактыгереев решил примерить брендовый аутфит - джинсовые брюки и куртку с принтом - и прийти в фотостудию.

Фанаты принялись активно обсуждать снимки.

"Думала, что только девушкам нравятся бренды, оказывается, парни тоже их любят", "Одежда с кричащими логотипами...", "Кажется, это называют "Тяжелый люкс", "Краш", "Классный стиль. Успехов в творчестве и жизни!", "Хватит, снимай, на концерт наденешь", "Творите и дерзайте, будьте успешнее", - написали подписчики в комментариях.

Во время одной из рубрик "Вопрос-ответ" в Instagram супруга Райымбека Ерке Есмахан рассказала, что именно он помог певице воссоединиться с ее 11-летним сыном Муслимом.