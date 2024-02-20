"Тяжелый люкс": RaiM показал кадры с первой за долгое время фотосессии
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В Казнете активно обсуждают новую фотосессию музыканта Райымбека Бактыгереева, выступающего под псевдонимом RaiM. Супруг Ерке Есмахан позировал в брендовом костюме, передает NUR.KZ.
В последнее время RaiM не баловал поклонников своего творчества профессиональными фотографиями. В своем Instagram-аккаунте артист в основном публиковал личные кадры с супругой Ерке Есмахан и детьми.
Однако, сейчас Бактыгереев решил примерить брендовый аутфит - джинсовые брюки и куртку с принтом - и прийти в фотостудию.
Фанаты принялись активно обсуждать снимки.
"Думала, что только девушкам нравятся бренды, оказывается, парни тоже их любят", "Одежда с кричащими логотипами...", "Кажется, это называют "Тяжелый люкс", "Краш", "Классный стиль. Успехов в творчестве и жизни!", "Хватит, снимай, на концерт наденешь", "Творите и дерзайте, будьте успешнее", - написали подписчики в комментариях.
Во время одной из рубрик "Вопрос-ответ" в Instagram супруга Райымбека Ерке Есмахан рассказала, что именно он помог певице воссоединиться с ее 11-летним сыном Муслимом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062012-tyazhelyy-lyuks-raim-pokazal-kadry-s-pervoy-za-dolgoe-vremya-fotosessii/