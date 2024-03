"По праву лучший певец в мире": Уолтер Афанасьефф высоко оценил новый клип Димаша

Известный американский композитор, продюсер, двукратный обладатель "Грэмми" Уолтер Афанасьефф дал высокую оценку новому клипу Димаша Кудайбергена на песню When I’ve got you, передает NUR.KZ.

Димаш разместил реакцию маэстро на своей страничке в Instagram. Отметим, что в новом клипе Димаш появился в новом амплуа - он перевоплотился в вампира, продемонстрировав в видеоработе не только свой певческий талант, но и актерские способности.

"Я только что посмотрел совершенно новое видео моего друга Димаша на его совершенно новую песню, и это невероятно. Оно, действительно, хорошее.

Я не могу поверить, что мой друг способен на создание такой пугающей и восхитительной музыки. И отличная работа, Димитро Гордон, по аранжировке, игре (на фортепиано), совместной работе с Димашем", - отметил Уолтер.

Композитор заявил, что Димаш по праву считается лучшим певцом в мире.

"Великолепная песня, пожалуйста, все посмотрите, потому что это действительно пугающе, удивительно, клип красивый, восхитительно снят и очень вдохновляющий", - поделился Афанасьефф своими впечатлениями.

Он также отметил, что эта песня будет великолепно звучать и со сцены.

"Это моя искренняя любовь к Димашу, мое искреннее желание, чтобы вы посмотрели этот клип и по-настоящему его поддержали", - сказал маэстро.

"Спасибо большое за теплые слова", - поблагодарил его Димаш.

Отметим, Уолтер Афанасьефф - обладатель нескольких "Грэмми" и автор таких хитов, как All I Want for Christmas Is You в исполнении Мэрайи Кери, My Heart Will Go On - саундтрека к фильму Джеймса Кэмерона "Титаник" в исполнении Селин Дион, а также саундтреков к фильмам "Красавица и Чудовище", "Аладдин" (1992), "Телохранитель" (1992), "Только ты" (1994), "Геркулес", "Игра" (1997), "Другая сестра" (1999) и "Госпожа горничная".

Отметим, что Афанасьефф и Кудайберген встречались в прошлом году в Лос-Анджелесе - знаменитости поделились совместными фото в соцсетях и впечатлениями о встрече.