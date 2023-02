"Один из величайших певцов на земле": известный композитор из США о встрече с Димашем Кудайбергеном

Димаш Кудайберген и Уолтер Афанасьефф. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Знаменитый композитор из США Уолтер Афанасьефф встретился с Димашем Кудайбергеном в Лос-Анджелесе, после чего знаменитости поделились с поклонниками совместными фото в своих социальных сетях, передает NUR.KZ.

"Один из величайших певцов на Земле и дорогой друг Димаш Кудайберген заглянул поздороваться", - поделился со своими читателями в Instagram композитор Уолтер Афанасьефф.

На своей странице в социальной сети Димаш оставил отзыв о встрече и разместил фото с композитором и обладателем премии "Грэмми", а также автором известных зарубежных песен. "Приятная встреча в Лос-Анджелесе. Давно не виделись, Уолтер Афанасьефф", - подписал фото Димаш.

Уолтер Афанасьефф - известный американский композитор и продюсер знаменитой песни My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион из кинофильма "Титаник".

