"Не моя история": Индира Едильбаева рассказала о съемках в кино

Казахстанская певица Индира Едильбаева ответила на вопросы подписчиков в соцсети по поводу творчества. Она также рассказала, интересно ли ей сниматься в кино, передает NUR.KZ.

Индиру спросили, что изменилось за последние 2 месяца в ее творческой жизни.

"У меня год обычно начинается в марте, не могу зимой работать. Мне прям плохо, жду, когда это все закончится", - заявила она.

Артиста рассказала, что всегда придерживается плана работы.

"Не всегда все сразу дается и получается, "особо просветленные" скажут, что это установки. Возможно, правда. За всю свою карьеру у меня еще не было такого, чтобы все сразу. Но я умею выжидать момент", - поведала она.

Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

У певицы спросили, как она себя чувствовала во время съемок фильма "Загадай желание" - стеснялась ли или нет. Индира отметила, что, снимаясь в кино, испытывает стресс.

"В кино я не чувствую себя, как на сцене, поэтому считаю, что это не моя история. Но пробовать что-то новое всегда интересно, по этой причине я все равно туда иду", - призналась она.

Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

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