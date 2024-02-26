"Не моя история": Индира Едильбаева рассказала о съемках в кино
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Казахстанская певица Индира Едильбаева ответила на вопросы подписчиков в соцсети по поводу творчества. Она также рассказала, интересно ли ей сниматься в кино, передает NUR.KZ.
Индиру спросили, что изменилось за последние 2 месяца в ее творческой жизни.
"У меня год обычно начинается в марте, не могу зимой работать. Мне прям плохо, жду, когда это все закончится", - заявила она.
Артиста рассказала, что всегда придерживается плана работы.
"Не всегда все сразу дается и получается, "особо просветленные" скажут, что это установки. Возможно, правда. За всю свою карьеру у меня еще не было такого, чтобы все сразу. Но я умею выжидать момент", - поведала она.
У певицы спросили, как она себя чувствовала во время съемок фильма "Загадай желание" - стеснялась ли или нет. Индира отметила, что, снимаясь в кино, испытывает стресс.
"В кино я не чувствую себя, как на сцене, поэтому считаю, что это не моя история. Но пробовать что-то новое всегда интересно, по этой причине я все равно туда иду", - призналась она.
Ранее Индира Едильбаева примерила чувственный образ. А ее дерзкий и стильный аутфит удивил фолловеров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2062949-ne-moya-istoriya-indira-edilbaeva-rasskazala-o-semkah-v-kino/