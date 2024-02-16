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"Создала себя заново": Шакира анонсировала первый за 7 лет музыкальный альбом

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Шакира
Шакира. Фото: instagram.com/shakira

47-летняя колумбийская певица Шакира анонсировала выпуск первого за 7 лет музыкального альбома и показала его обложку в соцсети. Поклонники остались в восторге от такой новости, передает NUR.KZ.

Название нового альбома Шакиры Las Mujeres Ya No Lloran, который должен выйти 22 марта, в переводе с испанского означает "Женщины больше не плачут". Такая новость не могла не обрадовать поклонников звезды, ведь последний ее альбом El Dorado вышел 7 лет назад - в 2017 году.

"Новый альбом я создала вместе со всеми вами. С моей стаей волчиц (отсылка к хиту певицы She Wolf - прим. ред.), поддерживающей меня на всем пути.

Работа над ним была чем-то вроде алхимии. Я создавала себя заново во время написания каждой песни. Пока я их исполняла, мои слезы превратились в бриллианты, а моя слабость - в силу", - написала Шакира, показав обложку нового альбома.

"Не могу выдержать такого волнения, сияй, мой драгоценный камень", "Я уже хочу петь твои новые песни, а видео с твоих концертов заполонят Интернет", "Я так хочу поскорее выхода альбома", - гласят комментарии.

Ранее Шакиру заподозрили в новом романе, и это был не Том Круз. Мы также писали о биографии, личной жизни и карьере певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2061430-sozdala-sebya-zanovo-shakira-anonsirovala-pervyy-za-7-let-muzykalnyy-albom/

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