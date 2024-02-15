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"18 лет прошло": Гульзира Айдарбекова показала фото Кайрата Нуртаса с первого концерта в Туркестане

Опубликовано:

Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас
Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас. Фото: instagram: @gulziraaidarbekova, @kair_n

Гульзира Айдарбекова, мама Кайрата Нуртаса и по совместительству его продюсер, выложила архивное фото знаменитого сына с поклонницами. Снимок был сделан 18 лет назад, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова нашла архивный кадр 2006 года - на снимке ее сын и подопечный запечатлен после одного из своих первых концертов на юге Казахстана. Тогда еще совсем молоденький Кайрат Нуртас без привычных темных очков, улыбаясь, позировал с двумя поклонницами.

Фотографию продюсер выложила в историях Instagram.

Кайрат Нуртас с поклонницами
Кайрат Нуртас с поклонницами. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

"Это фото сделали во время одного из первых концертов Кайрата в Туркестане. Эти девушки уже, наверное, взрослые мамы - 18 лет прошло", - подписала архивный кадр Айдарбекова.

Несколько дней назад Гульзира Айдарбекова отметила день рождения младшей келин Индиры - супруги Зангара Нуртаса.

Неделю назад Кайрат Нуртас показал поклонникам, как провел время с детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2061180-18-let-proshlo-gulzira-aydarbekova-pokazala-foto-kayrata-nurtasa-s-pervogo-kontserta-v-turkestane/

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