"18 лет прошло": Гульзира Айдарбекова показала фото Кайрата Нуртаса с первого концерта в Туркестане

Гульзира Айдарбекова, мама Кайрата Нуртаса и по совместительству его продюсер, выложила архивное фото знаменитого сына с поклонницами. Снимок был сделан 18 лет назад, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова нашла архивный кадр 2006 года - на снимке ее сын и подопечный запечатлен после одного из своих первых концертов на юге Казахстана. Тогда еще совсем молоденький Кайрат Нуртас без привычных темных очков, улыбаясь, позировал с двумя поклонницами.

Фотографию продюсер выложила в историях Instagram.

Кайрат Нуртас с поклонницами. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

"Это фото сделали во время одного из первых концертов Кайрата в Туркестане. Эти девушки уже, наверное, взрослые мамы - 18 лет прошло", - подписала архивный кадр Айдарбекова.

Несколько дней назад Гульзира Айдарбекова отметила день рождения младшей келин Индиры - супруги Зангара Нуртаса.

Неделю назад Кайрат Нуртас показал поклонникам, как провел время с детьми.