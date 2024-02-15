"18 лет прошло": Гульзира Айдарбекова показала фото Кайрата Нуртаса с первого концерта в Туркестане
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Гульзира Айдарбекова, мама Кайрата Нуртаса и по совместительству его продюсер, выложила архивное фото знаменитого сына с поклонницами. Снимок был сделан 18 лет назад, передает NUR.KZ.
Гульзира Айдарбекова нашла архивный кадр 2006 года - на снимке ее сын и подопечный запечатлен после одного из своих первых концертов на юге Казахстана. Тогда еще совсем молоденький Кайрат Нуртас без привычных темных очков, улыбаясь, позировал с двумя поклонницами.
Фотографию продюсер выложила в историях Instagram.
"Это фото сделали во время одного из первых концертов Кайрата в Туркестане. Эти девушки уже, наверное, взрослые мамы - 18 лет прошло", - подписала архивный кадр Айдарбекова.
Несколько дней назад Гульзира Айдарбекова отметила день рождения младшей келин Индиры - супруги Зангара Нуртаса.
Неделю назад Кайрат Нуртас показал поклонникам, как провел время с детьми.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2061180-18-let-proshlo-gulzira-aydarbekova-pokazala-foto-kayrata-nurtasa-s-pervogo-kontserta-v-turkestane/