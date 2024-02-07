"Только Жулдыз не хватает": Кайрат Нуртас показал, как провел время с детьми (видео)
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Певец Кайрат Нуртас показал в соцсети, как провел время со своими детьми. Фанаты умилились кадрам, отметив, что были бы рады видеть семью в полном составе, передает NUR.KZ.
Кайрат Нуртас и четверо его детей весело провели время вместе - они отправились на картинг, где получили массу эмоций, после прогулялись по торговому центру и пошли в кино. Домой члены семьи ехали в прекрасном настроении, распевая песни.
"Какое прекрасное зрелище! Очень красиво видео. Дети с Кайратом прекрасно погуляли. Желаю вам семейного счастья!", "Ой, всегда так радуюсь, когда вижу Кайрата с семьей", "Тут только Жулыз не хватает", "Видно, что Кайрат счастлив и его дети тоже", - отреагировали подписчики.
Недавно Кайрат и Жулдыз зажигательно станцевали на тое.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059710-tolko-zhuldyz-ne-hvataet-kayrat-nurtas-pokazal-kak-provel-vremya-s-detmi-video/