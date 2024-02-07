"Только Жулдыз не хватает": Кайрат Нуртас показал, как провел время с детьми (видео)

Певец Кайрат Нуртас показал в соцсети, как провел время со своими детьми. Фанаты умилились кадрам, отметив, что были бы рады видеть семью в полном составе, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас и четверо его детей весело провели время вместе - они отправились на картинг, где получили массу эмоций, после прогулялись по торговому центру и пошли в кино. Домой члены семьи ехали в прекрасном настроении, распевая песни.

"Какое прекрасное зрелище! Очень красиво видео. Дети с Кайратом прекрасно погуляли. Желаю вам семейного счастья!", "Ой, всегда так радуюсь, когда вижу Кайрата с семьей", "Тут только Жулыз не хватает", "Видно, что Кайрат счастлив и его дети тоже", - отреагировали подписчики.

Недавно Кайрат и Жулдыз зажигательно станцевали на тое.