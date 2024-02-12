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Гульзира Айдарбекова отметила день рождения младшей келин (видео)

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Гульзира Айдарбекова с семьей
Гульзира Айдарбекова с семьей. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Индира Мауленова, вторая супруга Зангара Нуртаса, отметила первый день рождения в качестве келин. По этому случаю Гульзира и Нуртас Айдарбековы устроили ей домашний праздник, передает NUR.KZ.

Цветы, тортик, брендовые вещи, песни и теплые эмоции - вот такой набор подарков получила Индира Мауленова в свой день рождения. Первыми с днем рождения ее поздравил муж Зангар, а также его родители - Нуртас и Гульзира Айдарбековы.

"Сегодня первый день рождения нашей келин Индиры в нашем доме. Дай Всевышний, чтобы их семья стала большой, чтобы они были причиной каждой нашей радости, и пусть они с Зангаром осуществят свои мечты и цели! Самое главное – чтобы ты как родная дочь была верной нашей семье", - написала Гульзира Айдарбекова, опубликовав видео с момента поздравления.

Это первый праздник Индиры в качестве келин семейства Айдарбековых - девушка задула свечи и загадала желание. День рождения отметили в домашней обстановке, в узком семейном кругу.

После этого глава семейства позвонил родителям Индиры, чтобы поздравить их и поблагодарить за дочь. Те, в свою очередь, пожелали молодой паре много детишек.

Недавно Гульзира Айдарбекова показывала брендовые подарки, которые она получила от внуков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060404-gulzira-aydarbekova-otmetila-den-rozhdeniya-mladshey-kelin-video/

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