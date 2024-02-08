"Казахская кукла": Мадина Садвакасова восхитила образом в национальном стиле

Мадина Садвакасова предстала перед поклонниками в казахском национальном костюме. Видео 44-летняя певица опубликовала в Instagram - фанаты оценили образ, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова сразила поклонников эффектным национальным нарядом в красном и белом цветах.

Волосы казахстанской артистки были заплетены в две длинные косы, а сама она красовалась на видео, давая возможность рассмотреть аутфит со всех сторон и обратить внимание на мельчайшие детали. Ролик сняли с видом на алматинские горы, что лишь прибавило картинке атмосферности.

Поклонники не скупились на комплименты.

"Казахская кукла", "Вот такой должен быть дресс-код", "Здесь должна играть казахская национальная музыка", "Вам нужно сняться в фильме про Кыз Жибек, срочно", "Мадикош, в национальной одежде отлично выглядите, милая", "Мадине идет национальная одежда", "Казахский костюм - огонь, Мадина прекрасна, Алматы великолепен", - отметили в комментариях.

Недавно Садвакасова комментировала хейт в свою сторону из-за разницы в возрасте с мужем.