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"Казахская кукла": Мадина Садвакасова восхитила образом в национальном стиле

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Мадина Садвакасова предстала перед поклонниками в казахском национальном костюме. Видео 44-летняя певица опубликовала в Instagram - фанаты оценили образ, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова сразила поклонников эффектным национальным нарядом в красном и белом цветах.

Волосы казахстанской артистки были заплетены в две длинные косы, а сама она красовалась на видео, давая возможность рассмотреть аутфит со всех сторон и обратить внимание на мельчайшие детали. Ролик сняли с видом на алматинские горы, что лишь прибавило картинке атмосферности.

Поклонники не скупились на комплименты.

"Казахская кукла", "Вот такой должен быть дресс-код", "Здесь должна играть казахская национальная музыка", "Вам нужно сняться в фильме про Кыз Жибек, срочно", "Мадикош, в национальной одежде отлично выглядите, милая", "Мадине идет национальная одежда", "Казахский костюм - огонь, Мадина прекрасна, Алматы великолепен", - отметили в комментариях.

Недавно Садвакасова комментировала хейт в свою сторону из-за разницы в возрасте с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059798-kazahskaya-kukla-madina-sadvakasova-voshitila-obrazom-v-natsionalnom-stile/

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