Димаш Кудайберген в свой день рождения даст сольный концерт в Турции

Казахстанский певец Димаш Кудайберген этой весной даст сольный концерт в Стамбуле в рамках тура Stranger. Об этом он сообщил своим поклонникам в Instagram, передает NUR.KZ.

Концерт состоится 24 мая на стадионе Бешикташ в Стамбуле. В этот день певцу исполнится 30 лет.

"Я надеюсь, что в этот вечер мы станем единым целым, и будем петь вместе со всеми, кто страстно любит творчество, чьи прекрасные сердца полны добра и света! Буду рад этому! До встречи, Dears!" - написал Димаш.

"Шикарная идея провести свой день рождения на сцене, это подарок самому себе и нам! Спасибо за такой сюрприз!", "Готовимся, собираемся, как же мы можем упустить шанс провести с тобой твой день рождения!", "Ой! Спасибо за анонс. Дождались. У нас готовность номер 1", "Наконец-то ты объявил концерт в свой день рождения в Стамбуле. Потрясающая идея, лучше не придумаешь - отметить свое 30-летие на сцене", - отреагировали фанаты.

Ранее мы писали, что "Мисс Казахстан-2022" выставит на благотворительный аукцион домбру с автографом Димаша Кудайбергена. Исполнитель и его младший брат Мансур представили Live-версию песни Omir.