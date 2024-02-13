Домбру с автографом Димаша выставит на благотворительный аукцион "Мисс Казахстан-2022"
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"Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова решила выставить на аукцион, который пройдет в рамках конкурса красоты "Мисс мира-2023", домбру с автографом Димаша Кудайбергена, передает NUR.KZ.
Девушка представит Казахстан на мировом конкурсе красоты. На благотворительный аукцион, который пройдет в рамках конкурса для поддержки социальных и экологических проектов, каждая конкурсантка должна выставить что-то от своей страны.
Томирис заявила, что хочет выставить домбру, которую для нее подписал Димаш Кудайберген. Девушка отметила, что это "не просто музыкальный инструмент, а настоящий символ нашей культуры".
Примечательно, что Димаш выступал в 2018 году во Всемирном конференц-центре Jio в Мумбаи. Здесь же и будет проходить 71-й конкурс "Мисс мира-2023".
"Этот жест несет в себе глубокий смысл, поскольку Димаш Кудайберген, выступление которого на той же площадке в 2018 году оставило неизгладимый след в сердцах зрителей, вдохновил нас на новые свершения", - отметила она.
Томирис уверена, что священный инструмент станет талисманом удачи.
"Я искренне верю, что вместе мы сможем еще больше поднять гордость и уникальность Казахстана на международной арене.
Домбра, заряженная успехом и позитивной энергетикой, станет для нас не только талисманом удачи, но и напоминанием о силе совместных усилий, направленных на благородные дела.
Я уверена, что этот аукцион внесет не только весомый вклад в благотворительные инициативы, но и станет еще одним шагом к нашему коллективному успеху на мировой арене", - добавила она.
Напомним, Томирис Какимова была названа самой красивой девушкой Казахстана в 2022 году. Победительница конкурса поделилась своими впечатлениями с нашими корреспондентами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2060630-dombru-s-avtografom-dimasha-vystavit-na-blagotvoritelnyy-auktsion-miss-kazahstan-2022/