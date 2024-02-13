Домбру с автографом Димаша выставит на благотворительный аукцион "Мисс Казахстан-2022"

"Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова решила выставить на аукцион, который пройдет в рамках конкурса красоты "Мисс мира-2023", домбру с автографом Димаша Кудайбергена, передает NUR.KZ.

Девушка представит Казахстан на мировом конкурсе красоты. На благотворительный аукцион, который пройдет в рамках конкурса для поддержки социальных и экологических проектов, каждая конкурсантка должна выставить что-то от своей страны.

Томирис заявила, что хочет выставить домбру, которую для нее подписал Димаш Кудайберген. Девушка отметила, что это "не просто музыкальный инструмент, а настоящий символ нашей культуры".

Примечательно, что Димаш выступал в 2018 году во Всемирном конференц-центре Jio в Мумбаи. Здесь же и будет проходить 71-й конкурс "Мисс мира-2023".

"Этот жест несет в себе глубокий смысл, поскольку Димаш Кудайберген, выступление которого на той же площадке в 2018 году оставило неизгладимый след в сердцах зрителей, вдохновил нас на новые свершения", - отметила она.

Томирис уверена, что священный инструмент станет талисманом удачи.

"Я искренне верю, что вместе мы сможем еще больше поднять гордость и уникальность Казахстана на международной арене.

Домбра, заряженная успехом и позитивной энергетикой, станет для нас не только талисманом удачи, но и напоминанием о силе совместных усилий, направленных на благородные дела.

Я уверена, что этот аукцион внесет не только весомый вклад в благотворительные инициативы, но и станет еще одним шагом к нашему коллективному успеху на мировой арене", - добавила она.

Напомним, Томирис Какимова была названа самой красивой девушкой Казахстана в 2022 году. Победительница конкурса поделилась своими впечатлениями с нашими корреспондентами.