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"Шикарный дуэт": Димаш Кудайберген и его брат представили Live-версию песни Omir (видео)

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Димаш Кудайберген с братом Мансуром
Димаш Кудайберген с братом Мансуром: instagram.com/mansur_qudaibergen

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген и его младший брат Мансур представили Live-версию песни OMIR. Отрывком видео Димаш поделился в Instagram, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген исполнил песню OMIR из своего репертуара под аккомпанемент Мансура. Младший брат исполнителя играл на гитаре, а сам Димаш сидел за фортепиано и пел.

"OMIR - Live-версия С Мансуром Кудайбергеном", - отметил Димаш под публикацией.

Видео прокомментировал композитор Игорь Крутой, он добавил смайлики в виде аплодисментов. К нему присоединились и другие подписчики Димаша.

"Песня Omir уже стала символом пройденного пути и огромным миром возможностей перед нами", "Прекрасная Live-версия", "Очень красиво. Спасибо за прекрасное исполнение и шикарный дуэт", "Божественно", - отреагировали фанаты.

Отметим, что полная версия исполнения уже есть на YouTube-канале Димаша. За 16 часов с момента публикации видео набрало свыше 100 тысяч просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2060438-shikarnyy-duet-dimash-kudaybergen-i-ego-brat-predstavili-live-versiyu-pesni-omir-video/

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