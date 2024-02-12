"Шикарный дуэт": Димаш Кудайберген и его брат представили Live-версию песни Omir (видео)

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген и его младший брат Мансур представили Live-версию песни OMIR. Отрывком видео Димаш поделился в Instagram, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген исполнил песню OMIR из своего репертуара под аккомпанемент Мансура. Младший брат исполнителя играл на гитаре, а сам Димаш сидел за фортепиано и пел.

"OMIR - Live-версия С Мансуром Кудайбергеном", - отметил Димаш под публикацией.

Видео прокомментировал композитор Игорь Крутой, он добавил смайлики в виде аплодисментов. К нему присоединились и другие подписчики Димаша.

"Песня Omir уже стала символом пройденного пути и огромным миром возможностей перед нами", "Прекрасная Live-версия", "Очень красиво. Спасибо за прекрасное исполнение и шикарный дуэт", "Божественно", - отреагировали фанаты.

Отметим, что полная версия исполнения уже есть на YouTube-канале Димаша. За 16 часов с момента публикации видео набрало свыше 100 тысяч просмотров.