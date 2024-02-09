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"Это бесит": Али Окапов рассказал, к чему приводит дружба с коллегами

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Али Окапов высказался о минусах совмещения дружеских отношений с рабочими. Казахстанский артист с сожалением отметил, что "хороший человек - это не профессия", передает NUR.KZ.

Музыкант выложил черно-белую фотографию и поразмышлял на тему того, как дружеские отношения с коллегами могут мешать рабочему процессу.

"Я стараюсь быть в хороших отношениях со всеми, с кем работаю, но часто из-за дружбы в итоге эти же люди перестают со мной быть ответственными и подводят, так как мы "свои". Это бесит, потому что я думал, "своим" как раз таки надо делать в лучшем виде", - отметил Окапов.

Казахстанский артист не стал вдаваться в подробности, кто и как именно его подвел, однако выводы для себя он сделал.

"В общем, иногда лучше сознательно держать дистанцию и, в случае чего, требовать, как полагается. Ничего личного, только бизнес", - заключил Али.

Недавно Али Окапов рассказал, почему не отказался от наград, как планировал. Накануне его супруга, Акерке Буркитбай, выложила кадры из теплой осенней фотосессии с Али - кадры умилили Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2060047-eto-besit-ali-okapov-rasskazal-k-chemu-privodit-druzhba-s-kollegami/

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