"Это бесит": Али Окапов рассказал, к чему приводит дружба с коллегами

Али Окапов высказался о минусах совмещения дружеских отношений с рабочими. Казахстанский артист с сожалением отметил, что "хороший человек - это не профессия", передает NUR.KZ.

Музыкант выложил черно-белую фотографию и поразмышлял на тему того, как дружеские отношения с коллегами могут мешать рабочему процессу.

"Я стараюсь быть в хороших отношениях со всеми, с кем работаю, но часто из-за дружбы в итоге эти же люди перестают со мной быть ответственными и подводят, так как мы "свои". Это бесит, потому что я думал, "своим" как раз таки надо делать в лучшем виде", - отметил Окапов.

Казахстанский артист не стал вдаваться в подробности, кто и как именно его подвел, однако выводы для себя он сделал.

"В общем, иногда лучше сознательно держать дистанцию и, в случае чего, требовать, как полагается. Ничего личного, только бизнес", - заключил Али.

Недавно Али Окапов рассказал, почему не отказался от наград, как планировал. Накануне его супруга, Акерке Буркитбай, выложила кадры из теплой осенней фотосессии с Али - кадры умилили Казнет.