"Эх, молодость": совместные фото Али Окапова и Акерке Буркитбай умилили Казнет
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Али Окапов и Акерке Буркитбай поделились теплыми осенними фотографиями с подписчиками Instagram. Пользователи Казнета в очередной раз умилились, глядя на знаменитую пару, передает NUR.KZ.
Кадрами с теплой фотосессии в осенней тематике с подписчиками поделилась актриса и певица Акерке Буркитбай. На снимках они с супругом Али Окаповым тепло обнимаются и держатся за руки. Антураж добавляет атмосферы - фотосет проходил на улице, в пору желто-красных листьев и теплых пальто.
Буркитбай подписала публикацию золотым сердечком.
"Эх, молодость", - со смешком прокомментировал фото Окапов.
Подписчики артистки тоже оставили массу теплых комментариев и пожеланий.
"Желаю вашей семье благополучия", "Их любовь и намерения чисты, а лица полны теплоты", "Красивые люди с красивыми душами", "Какая красивая пара, чтоб не сглазить", "Пусть вас не покидает счастье", - написали под постом.
Недавно Казнет обсуждал другое совместное фото Акерке и Али - тогда подписчики отметили естественную красоту певицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059929-eh-molodost-sovmestnye-foto-ali-okapova-i-akerke-burkitbay-umilili-kaznet/