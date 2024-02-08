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"Эх, молодость": совместные фото Али Окапова и Акерке Буркитбай умилили Казнет

Опубликовано:

Али Окапов и Акерке Буркитбай
Али Окапов и Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Али Окапов и Акерке Буркитбай поделились теплыми осенними фотографиями с подписчиками Instagram. Пользователи Казнета в очередной раз умилились, глядя на знаменитую пару, передает NUR.KZ.

Кадрами с теплой фотосессии в осенней тематике с подписчиками поделилась актриса и певица Акерке Буркитбай. На снимках они с супругом Али Окаповым тепло обнимаются и держатся за руки. Антураж добавляет атмосферы - фотосет проходил на улице, в пору желто-красных листьев и теплых пальто.

Буркитбай подписала публикацию золотым сердечком.

"Эх, молодость", - со смешком прокомментировал фото Окапов.

Подписчики артистки тоже оставили массу теплых комментариев и пожеланий.

"Желаю вашей семье благополучия", "Их любовь и намерения чисты, а лица полны теплоты", "Красивые люди с красивыми душами", "Какая красивая пара, чтоб не сглазить", "Пусть вас не покидает счастье", - написали под постом.

Недавно Казнет обсуждал другое совместное фото Акерке и Али - тогда подписчики отметили естественную красоту певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059929-eh-molodost-sovmestnye-foto-ali-okapova-i-akerke-burkitbay-umilili-kaznet/

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