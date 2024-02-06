"Были гости, а я "зарубился" с женой": Jah Khalib рассказал драматичную историю новой песни (видео)
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Казахстанский рэпер Jah Khalib готовит к выпуску новую песню. В Instagram-видео артист рассказал, что на создание трека его вдохновила сильная ссора с женой, передает NUR.KZ.
Личные истории продолжают вдохновлять Бахтияра Мамедова (настоящее имя Jah Khalib - прим. ред.) на создание новой музыки. Совсем скоро поклонников казахстанского рэпера ждет свежая премьера - Jah Khalib рассказал, что на написание трека его вдохновила семейная ссора с супругой.
"У нас в тот день гости были, я встречаю гостей, а настроение такое - дома "зарубился" с женой, жестко "зарубился". Когда гости ушли, я к Вадику (Вадим Алхутов - музыкальный продюсер - прим. ред.) подхожу и говорю: "Вадик, мне нужно выговориться". И мы ее сделали", - рассказывает музыкант.
Видео с рассказом о треке Jah Khalib подписал "ХХ.02.2024", намекая, что релиз песни состоится уже в этом месяце.
На одну из песен, выпущенных в прошлом году, казахстанский рэпер снимал видео на крыше алматинской гостиницы "Казахстан".
В ноябре на концерте Jah Khalib в Узбекистане произошла давка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2059456-byli-gosti-a-ya-zarubilsya-s-zhenoy-jah-khalib-rasskazal-dramatichnuyu-istoriyu-novoy-pesni-video/