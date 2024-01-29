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"У меня нет слов": Димаш пригласил юного скрипача в Казахстан

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш показал отрывок из шоу талантов Пласидо Доминго, где он принимает участие в качестве жюри. Народный артист Казахстана расхвалил юного виртуоза и пригласил его в Казахстан, передает NUR.KZ.

Димаша Кудайбергена впечатлила игра молодого виртуоза на шоу талантов Пласидо Доминго - казахстанский артист участвует там в качестве одного из членов жюри. 29-летний артист выложил отрывок в Instagram - на видео казахстанец расхвалил молодого музыканта и отметил, что его ждет большое будущее.

"У меня нет слов. Ты потрясающий. Твоя страсть, твои эмоции, твои технические навыки - это было прекрасно. Для меня большая честь быть здесь. Тебе нужно приехать в Казахстан и давать концерты по всему миру.

Я надеюсь, ты станешь одним из самых знаменитых музыкантов в истории. Бог дал тебе талант, а твоя семья дала тебе огромную поддержку. Поэтому тебе нужно ощущать эту ответственность и поделиться талантом с миром", - сказал Димаш.

В рамках шоу "Виртуозы" Димаш Кудайберген исполнил дуэт с маэстро Пласидо Доминго. Напомним, в декабре стало известно, что народный артист Казахстана войдет в число судей на шоу талантов известного оперного певца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2057970-u-menya-net-slov-dimash-priglasil-yunogo-skripacha-v-kazahstan/

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