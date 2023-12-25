Арман Давлетяров дал совет тем, кто ничего не успевает перед Новым годом (видео)

Арман Давлетяров рассказал в Instagram, как управляет своим временем для достижения результатов. Медиаменеджер дал несколько советов подписчикам в преддверии Нового года, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров раскрыл секреты тайм-менеджмента. Сподвигли его на это частые жалобы людей о том, что они ничего не успевают.

"И вот, уже конец года.. Цели не закрыты, отчаяние и никакого предвкушения Нового Года", - пишет медиаменеджер.

Давлетяров убежден, что каждый год - возможность изменить происходящее в нашей жизни и поверить в себя. Первый совет экс-главы "Муз-ТВ" - нужно научиться планировать свой день.

"Просыпаетесь, завтракаете, идете в спортзал, встречаетесь с коллегами - вся ваша деловая активность должна быть обозначена в вашем календаре. Все ваши встречи, переговоры, обед", - говорит Давлетяров.

При этом, чтобы не забывать получать удовольствие, медиаменеджер рекомендует радовать себя делами по душе, иначе без этого можно быстро перегореть.

"Возможно, вы никак не можете позволить себе добавить спонтанности в свою жизнь, например, вечером сходить в театр, когда обычно находитесь дома, или поужинать в ресторане. Или вы уже годами откладываете идею о путешествии из-за обстоятельств.

А что если перестать упускать возможности в Новом году и уже сейчас пойти навстречу своим желаниям?" - задал вопрос подписчикам Арман Давлетяров.

Недавно медиаменеджер размышлял на тему воспитания детей. Давлетяров также рассказывал о работе дворником в юности.