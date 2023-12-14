"Сами балуем, а потом удивляемся": Давлетяров поразмышлял на тему воспитания детей (видео)

Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров, который является многодетным отцом, поразмышлял на тему воспитания детей в своем блоге в Instagram, передает NUR.KZ.

Медиаменеджер затронул актуальный вопрос насчет правильного воспитания детей.

"Часто слышу: "Мой ребенок не слушается, вырос, хамит, грубит". Но я хотел бы задать вопрос родителям, которые говорят об этом.

Где вы были, когда ребенок нуждался в вашем внимании? Что сегодня происходит? Отдали в садик, отдали в школу, вечером забрали, пару часов с ним пообщались, в лучшем случае, может, еще в выходные. А потом вдруг удивляемся, что ребенок вырос замкнутый, грубит, хамит", - отметил Давлетяров.

Он рассказал, что его родители всегда находили время на своих детей, несмотря на занятость.

"Всегда у них находилось время для любви, для того, чтобы научить меня готовить, убираться дома, и, вообще, самым базовым обязанностям ребенка в доме.

А мы же что: "Ой, устанет, пусть отдохнет". Даем ему деньги. Сами балуем, а потом удивляемся. Через любовь, через внимание и через личный пример можно воспитать ребенка", - заключил он.

Накануне Давлетяров поздравил старшего сына с совершеннолетием.