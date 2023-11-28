"Подрабатывал дворником": Давлетяров рассказал, как трудился в юности

Российский медиаменеджер, экс-директор телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал подписчикам в соцсети, как начал работать еще подростком, передает NUR.KZ.

Давлетяров выложил новое видео в Instagram.

"С раннего утра вместо зарядки почистил от снега двор. За ночь завалило снегом Москву. Полезно и воздухом подышать, и разогреться", - отметил он.

Медиапродюсер рассказал, что трудиться начал еще в детстве, помогал взрослым по хозяйству.

"Также и в детстве своем всегда зимой чистил двор от снега перед походом в школу. Еще надо было за скотом присмотреть, убрать, накормить их и напоить.

А уже позже, когда был студентом в московском институте, до первых лекций подрабатывал дворником. Чистил снег во дворах с 6 до 8 утра, осенью от листвы убирал, и за это платили мне заплату. Вечерами разгружали хлеб в пекарнях.

Так и зарабатывали на жизнь. И это было здорово! Денег у Мамы не просил, зарабатывал сам уже с 14 лет. Терпение, труд и образование - вот залог успешной жизни! Вам ведь это знакомо? Многие в те времена так учились, сами зарабатывали и весело жили", - рассказал Арман Илюбаевич.

"Да, так и жили", "Шапка где? Мама бы ваша не позволила без шапки снег убирать. Свежий воздух, снег убирать - это зарядка для организма. Респект!", "Атмосферно так. Новый год захотелось", "Рада видеть вас в здравии и хорошем настроении", "Это труд вас сделал таким, какой вы есть", - отреагировали пользователи соцсети.