Равшана Куркова впервые показала дочь: 9-месячная Самира снялась в сериале с мамой

Актриса Равшана Куркова впервые показала миру свою вторую дочь - Самиру. 43-летняя звезда сериала "Барвиха" стала мамой во второй раз в марте этого года, передает NUR.KZ.

Равшана Куркова не из тех, кто часто выносит на публику детали своей личной жизни. Своего первого сына она показала миру лишь через год после его рождения, а о рождении второй дочери в Сети стало известно лишь через несколько месяцев после этого события.

В этот раз, однако, звезда фильмов "Балканский рубеж" и "Без границ" решила познакомить поклонников с дочерью необычным способом. 9-месячная Самира снялась вместе с мамой в финальном сезоне сериала "Предпоследняя инстанция".

Куркова поделилась фотографиями в своем Instagram, а также выложила видео с маленькой дочерью - на кадрах Самира лежит в колыбельке и широко улыбается.

"С разрешения нашего режиссера делюсь кадрами с моей дочкой Самирой (у которой, вообще-то, это уже вторая роль, первая случилась еще до ее рождения - в сериале «Контакт», где беременной была не только моя героиня Кравцова, но также и я в реальной жизни)", - написала под публикацией молодая мама.

Летом поклонники восхищались внешним видом Равшаны Курковой, которая довольно быстро восстановилась после родов. "Ну хороша же!" - писали тогда фанаты.