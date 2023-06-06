"Ну хороша же!": ставшая мамой во второй раз Равшана Куркова восхитила новыми фото

Равшана Куркова. Фото: instagram.com/rav_shana

42-летняя актриса Равшана Куркова, недавно сообщившая о рождении дочери, разместила в соцсети новые фото. Фанаты назвали ее восхитительной женщиной, передает NUR.KZ.

На днях Равшана Куркова сообщила своим фанатам радостную весть, что стала мамой во второй раз. Звезда фильмов "Балканский рубеж" и "Без границ" родила дочь.

Куркова разместила в Instagram фотосессию и отметила всех, кто был задействован в творческом процессе. Актриса показала стройные ножки в платье с высоким разрезом, а также запечатлелась в деловом костюме.

На последнем фото в карусели Равшана попозировала на камеру в белом топе, широких брюках и кожаной куртке, которую повесила на одно плечо.

"Такая родная и клевая", "Ну какова красота. Правда, вы очень красивая", "Божественный цвет волос, вам очень идет", "Люблю вас, воплощение женственности и силы", "Ну хороша же!" - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023632-nu-horosha-zhe-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-ravshana-kurkova-voshitila-novymi-foto/