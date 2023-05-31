42-летняя Равшана Куркова стала мамой во второй раз

Равшана Куркова. Фото: instagram.com/rav_shana

Актриса Равшана Куркова поделилась с поклонниками в Instagram радостной новостью. Звезда фильмов "Балканский рубеж" и "Без границ" стала мамой во второй раз, передает NUR.KZ.

Актриса опубликовала серию снимков с округлившимся животом и сообщила, что в марте этого года она родила девочку.

"Сегодня последний день очень важной для меня весны и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью - в марте я родила Гаспару сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше", - написала Куркова.

"Ну есть же Бог на свете! Ура, Равшаночка! Здоровья, любви и счастья! Искренняя радость!", "Ого, Равшана, поздравляю! Как чудесно! Красивых людей должно быть много", "Как же я за вас рада, Равшаночка! Вы заслуживаете самого лучшего, уверена, вы чудесная мама, а какая нежная и красивая. Поздравляю", - поздравили поклонники актрису в комментариях.

Стоит отметить, что Равшана Куркова тщательно скрывает личную жизнь. Своего трехлетнего сына Гаспара она показала общественности лишь спустя год после его рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022808-42-letnyaya-ravshana-kurkova-stala-mamoy-vo-vtoroy-raz/