Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Приехал в кино сниматься": внук Аллы Пугачевой показал фото из Алматы

Опубликовано:

Никита Пресняков
Никита Пресняков. Фото: instagram.com/npresnyakov

Никита Пресняков прилетел в Казахстан - фото сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова опубликовал в историях Instagram. По словам молодого человека, он здесь в командировке, передает NUR.KZ.

Внук Аллы Пугачевой приехал в Алматы. "Командировка в Казахстан", - написал в историях Instagram Никита Пресняков. Музыкант показал фотографию из бассейна в халате.

Никита Пресняков
Никита Пресняков. Скрин: instagram.com/npresnyakov

После этого сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова опубликовал кадры из зрительного зала на "Мисс Казахстан-2023". Свое появление на конкурсе красоты Никита Пресняков объяснил так:

"Вы не подумайте, я приехал в кино сниматься и это наша первая локация", - пишет музыкант, улыбаясь.

Над каким именно проектом работает Пресняков, он не сообщил.

Никита Пресняков
Никита Пресняков. Скрин: instagram.com/npresnyakov

Накануне стало известно, что Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным и детьми планируют переезд в Лондон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2051012-priehal-v-kino-snimatsya-vnuk-ally-pugachevoy-pokazal-foto-iz-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.