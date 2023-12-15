"Приехал в кино сниматься": внук Аллы Пугачевой показал фото из Алматы

Никита Пресняков прилетел в Казахстан - фото сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова опубликовал в историях Instagram. По словам молодого человека, он здесь в командировке, передает NUR.KZ.

Внук Аллы Пугачевой приехал в Алматы. "Командировка в Казахстан", - написал в историях Instagram Никита Пресняков. Музыкант показал фотографию из бассейна в халате.

Никита Пресняков. Скрин: instagram.com/npresnyakov

После этого сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова опубликовал кадры из зрительного зала на "Мисс Казахстан-2023". Свое появление на конкурсе красоты Никита Пресняков объяснил так:

"Вы не подумайте, я приехал в кино сниматься и это наша первая локация", - пишет музыкант, улыбаясь.

Над каким именно проектом работает Пресняков, он не сообщил.

Никита Пресняков. Скрин: instagram.com/npresnyakov

Накануне стало известно, что Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным и детьми планируют переезд в Лондон.