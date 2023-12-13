Новый рекорд Гиннесса: кому принадлежит и сколько денег принес самый прибыльный концертный тур в истории

Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд - ее мировой тур "Eras" обошел шоу Мадонны и Элтона Джона, став самым прибыльным в истории, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

Мировое турне Тейлор Свифт "Eras" официально стало самым кассовым в истории и побило рекорд Гиннесса - его доход превысил отметку в 1 миллиард долларов.

Тур Тейлор начался 17 марта в США и продолжится до конца 2024-го - с начала года певица успела дать 66 концертов и заработать $1,04 миллиарда (более 475 миллиардов тенге - прим. ред.). Всего в рамках гастролей запланирован 151 концерт - в наступающем году поп-сенсация выступит в Европе, Австралии и Японии, а также даст несколько концертов в Северной Америке.

До сегодняшнего дня этот рекорд принадлежал сэру Элтону Джону.

Его прощальный тур "Farewell Yellow Brick Road", который завершился в июле этого года, длился 5 лет и принес 939 миллионов долларов (около 430 миллиардов тенге - прим. ред.) за 328 концертов.

Среди женщин на протяжении 14 лет рекорд Гиннесса по самому прибыльному турне держала Мадонна.

Ее концертное шоу "Sticky and Sweet", успешно прошедшее в 2008 и 2009 годах, собрало 411 миллионов долларов (порядка 188 миллиардов тенге - прим. ред.) за 85 отыгранных по всему миру концертов.

Тейлор Свифт описывает свое концертное шоу как путешествие по всем своим музыкальным "эрам" - отсюда и название тура. Каждый концерт длится около трех с половиной часов, при этом американская звезда исполняет 45 песен. В среднем одно шоу посещает 72 тысячи человек. Средняя стоимость одного билета - 238 долларов (около 108 тысяч тенге).

Аналитики подсчитали, что если Свифт отыграет все запланированные на 2024 год концерты, то тур "Eras" может принести более 2 миллиардов долларов.

В октябре этого года исполнительница хита "Blank Space" официально стала миллиардершей - мы писали, на чем Тейлор заработала свой капитал.

Time назвал Тейлор Свифт "человеком года" - в этом рейтинге американская певица обошла Путина и Си Цзиньпина.