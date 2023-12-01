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Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Венгрии

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Димаш Кудайберген на сцене в Армении
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана, певец Димаш Кудайберген сообщил фанатам в Instagram, где состоится его новый концерт после большого шоу Stranger в Гонконге, передает NUR.KZ.

"Дорогие друзья! Рад сообщить, что мой концертный тур Stranger в новом 2024-м году состоится в Европе. На берегу Дуная в красивом городе Будапеште, столице Венгрии, я буду ждать с вами встречи!" - написал он.

Исполнитель отметил, что концерт состоится 4 мая 2024 года на Спортивной арене имени Ласло Паппа. Фанаты со всего мира не смогли сдержать своей радости.

"К тебе тянет душу и рвется сердце следовать в любую точку мира", "Ох, Димаш! Как же классно! Новый концерт в Венгрии! Это потрясная новость", "Привет, Ди! Будапешт, Венгрия! Круто! Мы, европейцы это ждали! Здесь расстояния небольшие и фанаты со всего континента приедут", "Отличная новость!" - отреагировали поклонники.

Отметим, что 23 декабря состоится концерт Димаша Кудайбергена в Гонконге. Артист рассказал, что выбрал эту дату и место проведения шоу неслучайно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2048604-dimash-kudaybergen-vystupit-s-solnym-kontsertom-v-vengrii/

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