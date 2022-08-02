"Это исключено": Светлана Лобода высказалась о возвращении в Россию

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода высказалась о своем возвращении в Россию. По словам артистки, это исключено. Звезда также рассказала, как ей и ее дочерям живется за рубежом.

Лобода дала интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе, опубликованному в YouTube.

Она поведала, как перенесли переезд ее дети - старшей Евангелине он дался тяжело.

"Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала, объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мам, я очень скучаю по своим друзьям". Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся", - высказалась Лобода.

Певица отметила, что сейчас даже не допускает возможности о возвращении в Россию.

"Я не вижу вообще возможности даже думать о том, что я могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено", - убеждена Светлана.

Спрашивает о причинах переезда и четырехлетняя Матильда.

"Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы переехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то ее это успокаивает", - пояснила Лобода.

При этом дети рады, что мама стала проводить с ними сейчас много времени. Лобода упомянула, что сейчас живет в Риге с детьми и мамой. Ее отец остался в Киеве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981272-eto-isklyucheno-svetlana-loboda-vyskazalas-o-vozvraschenii-v-rossiyu/