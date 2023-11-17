Моргенштерн, концерты которого отменили в Дубае, рассказал, сколько заработал на интервью с Собчак
Опубликовано:
Рэпер Алишер Моргенштерн рассказал, сколько заработал на интервью с известной телеведущей Ксенией Собчак, которое вышло на его авторском YouTube-канале и набрало миллионы просмотров.
В начале ноября Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак, в котором отметил, что скучает по России и хотел бы вернуться домой. Для этого Ксения специально прилетела в Дубай.
Рэпер нанес ей ответный удар, пригласив на "свидание" в формате вопрос-ответ. Интервью с Собчак вышло на YouTube-канале Алишера, за 5 дней набрало свыше 8 миллионов просмотров.
В своем Telegram-канале Моргенштерн заявил, что доход от интервью составил 7 миллионов рублей (36 млн 330 тысяч тенге - прим. ред.). Исполнитель отметил, что готов позвать на интервью и Юрия Дудя.
Однако, как сообщил Telegram-канал Mash, правительство ОАЭ внесло российского исполнителя в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов.
Его концерт в клубе Billionaire в Дубае был отменен за несколько часов до начала. Издание отмечает, что причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты.
"Как нам стало известно, на площадку позвонили из службы безопасности Дубая и сообщили: концерта Моргенштерна не будет. Рэпер же объяснил отмену плохим самочувствием и фото с градусником и температурой 40,3", - отмечено в сообщении.
Напомним, Моргенштерн прокатил Ксению Собчак на Cadillac по Дубаю.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2046204-morgenshtern-kontserty-kotorogo-otmenili-v-dubae-rasskazal-skolko-zarabotal-na-intervyu-s-sobchak/