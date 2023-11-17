Моргенштерн, концерты которого отменили в Дубае, рассказал, сколько заработал на интервью с Собчак

Рэпер Алишер Моргенштерн рассказал, сколько заработал на интервью с известной телеведущей Ксенией Собчак, которое вышло на его авторском YouTube-канале и набрало миллионы просмотров.

В начале ноября Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак, в котором отметил, что скучает по России и хотел бы вернуться домой. Для этого Ксения специально прилетела в Дубай.

Рэпер нанес ей ответный удар, пригласив на "свидание" в формате вопрос-ответ. Интервью с Собчак вышло на YouTube-канале Алишера, за 5 дней набрало свыше 8 миллионов просмотров.

В своем Telegram-канале Моргенштерн заявил, что доход от интервью составил 7 миллионов рублей (36 млн 330 тысяч тенге - прим. ред.). Исполнитель отметил, что готов позвать на интервью и Юрия Дудя.

Скрин поста Моргенштерна в Telegram: t.me/alisherhateu

Однако, как сообщил Telegram-канал Mash, правительство ОАЭ внесло российского исполнителя в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов.

Его концерт в клубе Billionaire в Дубае был отменен за несколько часов до начала. Издание отмечает, что причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты.

"Как нам стало известно, на площадку позвонили из службы безопасности Дубая и сообщили: концерта Моргенштерна не будет. Рэпер же объяснил отмену плохим самочувствием и фото с градусником и температурой 40,3", - отмечено в сообщении.

Напомним, Моргенштерн прокатил Ксению Собчак на Cadillac по Дубаю.